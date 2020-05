Sans grande surprise, Void Interactive sous-entend que la bêta de Ready or Not, initialement prévue pour juin 2020, a de fortes chances d’être repoussée. En cause : la pandémie actuelle qui oblige l’équipe à travailler à distance et les mauvais retours de la communauté suite à la phase de test sans NDA du mode PvP. Pour rappel, NoFrag avait eu l’occasion d’enregistrer 25 minutes de gameplay qui étaient loin d’être convaincantes. Bref, même si le jeu n’est pas officiellement repoussé pour le moment, il semble peu probable que le jeu débarque dans l’état actuel. Évidemment, leurs efforts se concentrent actuellement sur le mode solo/coop.