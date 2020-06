Zer0Bytes, un utilisateur de Reddit, a posté une vidéo qui dévoile les prochains opérateurs et gadgets de Rainbow Six: Siege, alors que la dernière opération vient seulement de débarquer sur les serveurs live. Le premier, Scout, viendra rejoindre la famille des hard breachers, puisqu’il possède une charge explosive pour faire des trous bien circulaires. Il s’équipe aussi d’un petit pistolet pour placer jusqu’à 4 caméras qu’il peut visionner de son téléphone. Le second, Aruni, probablement en hommage pour les 20 ans de Deus Ex, possède un bras bionique capable de détruire un mur. En plus, il possède un gadget qui doit être placé dans l’encadrure d’une porte pour créer un rideau laser qui devrait dévoiler/blesser un attaquant qui passe par là. Dans deux autres vidéos, vous pouvez aussi découvrir un aperçu du rework de Chalet et Skyscraper.