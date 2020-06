Valorant vient de déployer son patch 1.02. Malheureusement, le compétitif n’est toujours pas disponible pour le moment. Attention, il est bien présent dans ce patch mais il n’est pas encore actif. D’ailleurs, le rang le plus élevé s’appelle dorénavant Radiant.

Néanmoins, il apporte quelques changements bienvenus. Le premier concerne le tagging, vous savez le fait d’être ralenti lorsque vous prenez quelques balles. Jusqu’à maintenant, c’était l’enfer avec une vitesse proche de zéro et l’impossibilité de se mettre à couvert. Cela devrait être maintenant un peu moins punitif, puisque vous serez moins impacté côté vitesse de déplacement (70% contre 80%) lorsque vous êtes sous le feu adverse. L’interface utilisateur a eu le droit à un coup de pinceau pour la rendre plus agréable à la navigation. Enfin, les cartes reçoivent aussi quelques changements que vous pouvez découvrir sur la page de la mise à jour. On peut surtout retenir Haven qui reçoit de nombreuses modifications en A et C :

Côté agents, voici les équilibrages :

Viper : Écran toxique traverse désormais les murs et place des émetteurs à tous les emplacements valides (le sol par exemple) sur sa longueur. Morsure du serpent : si un joueur subit des dégâts, il sera fragile pendant un court instant. Fragile est une altération d’état qui augmente les dégâts subis. Délai d’activation d’Orbe de poison augmenté : 0,5 s >>> 0,6 s Jett : Tempête de lames se réinitialise désormais après avoir éliminé Phoenix pendant Revanche. Reyna : Un orbe d’âme apparait désormais quand Reyna tue Phoenix pendant Revanche. Cypher :

Correction d’un problème à cause duquel la Caméra espionne empêchait le désamorçage du spike.- Correction d’un problème permettant de placer une Cybercage sur un Fil de détente.- Ajout d’un système empêchant la Caméra espionne de traverser les portes des téléporteurs sur Bind quand elle est placée sur la structure depuis l’extérieur.

Ajustement des effets à l’écran au moment d’entrer et de sortir des fumigènes.- Réduction de la valeur de dissipation de l’aveuglement.- Réduction de l’intensité de la myopie.