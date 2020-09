Dans le cadre du programme PUBG Labs, PUBG va tester du 4 au 7 septembre un mode de jeu intitulé Faction Warmode. Globalement, cela consiste à du 8 vs 8 sur Sanhok. Jouable à la première personne (ou à la troisième pour les demeurés qui nous lisent), vous avez la possibilité de choisir parmi 4 kits (Assault, Medic, Support et Scout) avant d’apparaître. Dans Faction Warmode : pas de zone rouge, pas de véhicules, pas de loot. En réalité, c’est un classique TDM où la première équipe à atteindre un certain score remporte la partie. Bien évidemment, vous pouvez réapparaître après votre mort. Comme d’habitude, après cette période de test, les développeurs récolteront vos avis pour faire revenir le mode de manière moins temporaire.