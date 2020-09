Annoncé au mois d’août, The Last Stand est un campagne réalisée par la communauté mais avec le soutien officiel de Valve. Elle sera donc déployée comme une simple mise à jour. Les développeurs viennent de publier un nouveau teaser, visible ci-dessous. Pour l’instant, aucune date de sortie n’est avancée mais on devrait pas attendre trop longtemps. Pour rappel, même si elle s’inspire de la campagne éponyme de Left 4 Dead 1, ce n’est pas un simple portage mais une toute nouvelle aventure où les survivant ont pris “un chemin différent“.