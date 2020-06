C’est dans un article publié sur Steam que nous apprenons que PUBG recevra sa prochaine mise à jour le 17 juin. Elle arrivera sur les serveurs de tests dès le 10 juin.

Il s’agira tout d’abord d’un remaniement des véhicules et de leur destruction. En effet, désormais quand ces derniers arriveront à 0HP le moteur s’arrêtera et les joueurs auront 5s pour quitter le véhicule avant qu’il n’explose. À noter que la plupart des véhicules ont maintenant plusieurs zones de dégâts qui appliquent différents multiplicateurs de dommages. Cela s’applique aux véhicules suivants : Buggy, Dacia, UAZ, Mirado, Pick-up, Rony et Zima. Tous les autres véhicules reçoivent des dommages comme avant, indépendamment de la zone touchée.

En parallèle, un nouvel explosif fait son apparition : le C4. Il peut être lancé et s’accrocher sur a peu près toutes les parois du jeu mais pas sur les joueurs. Son rayon de dégâts est de 25m, 15m pour des dégâts mortels. Attention, sa détonation ne peut pas être déclenchée à distance. En effet, une fois activé, il explosera automatiquement au bout de 16s. Un bip sonore de plus en plus fort avertira les joueurs, là aussi dans un rayon de 25m.

Enfin, la mécanique permettant de suivre un équipier en parachute au début de la partie fait son retour.

La mise à jour s’accompagnera évidemment de tout un tas d’ajustements, de corrections de bugs, etc. Vous trouverez le patch note complet ici.