Satisfactory est maintenant disponible sur steam

Comme nous l’avions annoncé il y a quelques jours, Satisfactory est maintenant disponible en accès anticipé sur Steam. Tout comme la version Epic, vous disposerez de 7 niveaux d’évolutions technologiques afin de construire de magnifiques usines autonomes, pour exploiter les nombreuses ressources réparties entre les différents biomes. Ainsi, le joueur devra se défendre de la faune local, avec l’aide de tout un panel d’équipements, d’armes et de véhicules..

De plus, Coffee Stain Studios compte bien étoffer son jeu pendant l’early access avec une multitude de contenu :

– Rajouter les derniers étapes d’évolutions technologiques,

– Encore plus de machines, de ressources, de véhicules, d’équipements et d’armes,

– Améliorations du gameplay de base, de l’UI et l’UX,

– Plus d’exploration avec de nouveaux points de repère, récompenses et créatures,

– Une histoire complète,

– Plus d’optimisation,

– Support des serveurs dédiés,

– Soutien au mod.