Jurassic Life, un mod pour Half-Life 2 dont NoFrag vous parlait déjà il y a plus de 15 ans, vient de donner signe de vie en publiant un article et une vidéo. L’ambition du mod est de proposer une Total Conversion inspirée par la licence Jurassic Park. Reprenant la trame principale des films et y ajoutant des passages tirés du livre de Michael Crichton, l’aventure place le joueur dans la peau du ranger Robert Muldoon. Vous vous rappelez sûrement ses derniers mots.

La vidéo publiée par les moddeurs dévoile notamment l’équipement de notre héros ainsi que certains des dinosaures qui seront rencontrés pendant l’aventure. Le tout est présenté par des acteurs de doublage qui cabotinent pour imiter la voix des acteurs originaux :

Bon, c’est pas très beau mais au moins les dinosaures n’ont pas de plumes !

L’article posté par les développeurs précise également que Jurassic Life sera un stand alone. Vous n’aurez donc pas besoin d’Half-Life 2 pour y jouer, il nécessitera simplement le Source SDK 2013 qui est gratuit.

Pour l’instant, la page moddb indique une sortie pour 2020. Néanmoins, les moddeurs cherchent toujours des bénévoles capables de coder les comportements des PNJ et de faire des modèles 3D. Voilà qui nous laisse à penser que le mod prendra un peu plus de temps que prévu pour voir finalement le jour… Bon, après 15 ans d’attente, on est pas à ça près.