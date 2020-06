Perish : un trailer pour le nouveau fps coopératif

NiItem42 a profité de The Escapist Indie Showcase pour révéler un trailer de son prochain FPS coopératif nommé Perish. Le jeu vous proposera d’expier vos péchés dans le purgatoire en tuant une à une toutes les créatures présentes sur votre passage et ainsi gagner le droit de rejoindre l’Élysée. Propulsé dans une arène, les joueurs devront coopérer et survivre face à des vagues de morts-vivants. Ces derniers sont inspirés des mythologies grecque, romaine et chrétienne.

Pour ce faire, vous disposerez d’un grand éventail d’armes comme les javelots, le revolver ou l’épée. Vous pourrez également esquiver les coups de vos adversaires et foutre des coups de pieds pour les éloigner. Il sera aussi possible d’utiliser un grappin pour vous surélever par rapport à eux. D’ailleurs, vous gagnerez des danake à chaque fois qu’un ennemi est tué, ce qui vous permettra ensuite d’acheter des armes, des améliorations ou encore des talismans. De plus, les créatures gagneront en puissance à chaque vague passée et que plusieurs boss vous attendront après plusieurs combats remportés.

On sent que le projet de Item42 s’inspire beaucoup du mode Zombie de Call of Duty : Black Ops. Les hordes en continues et la possibilité d’améliorer les armes en accumulant les crédits sont des mécaniques similaires. Bref, pour l’instant le jeu est uniquement prévu sur pc et n’a pas encore eu de date de sortie.