Deathloop se montre dans une vidéo de gameplay

C’est lors de l’E3 2019 qu’Arkane Studios dévoilait leur prochain titre nommé Deathloop. Aujourd’hui, le studio a enfin montré une vidéo contenant du gameplay à l’occasion de la conférence de Sony.

À travers ces nouvelles images où l’on reconnait bien l’esthétique d’Arkane, on découvre en action son système de boucle temporelle. Le site officiel nous apprend aussi qu’outre l’aspect solo du jeu, il sera possible pour un autre joueur de rejoindre votre partie et ainsi devenir votre rival en vous mettant des bâtons dans les roues. Sans que le joueur concerné ne soit prévenu… Cela promet de bonnes surprises. Ou des ragequit. Si vous préférez qu’on vous laisse tranquille, cette option sera bien sûr désactivable.

Deathloop est la vision d’Arkane de l’assassinat en multijoueur, mélangeant sans limite l’expérience solo et les rebondissements du multijoueur. Les joueurs auront l’occasion de poursuivre l’histoire en incarnant Colt, chassant ses cibles sur l’île de Blackreef pour briser la boucle et gagner sa liberté. Les joueurs pourront aussi choisir de prendre le contrôle de sa rivale Julianna, et de s’infiltrer dans la campagne d’un autre joueur pour tuer Colt et le garder emprisonné dans la boucle. Cette expérience multijoueur est totalement optionnelle, les joueurs pourront choisir que Julianna soit uniquement contrôlée par l’I.A lors de leur campagne.



Le jeu sera disponible sur PC et sur PlayStation 5 dans un premier temps. Il est prévu pour les vacances de fin d’année.