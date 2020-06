Ghostwire Tokyo montre son gameplay en vidéo

Ghostwire Tokyo, développé par le studio japonais Tango Gameworks (The Evil Within), avait été présenté à l’E3 2019 avec une cinématique. Finalement, les premières images de gameplay ont été dévoilées hier lors de la conférence Playstation 5 et (surprise !) il s’agit d’un FPS assez atypique.

Plongé dans un Tokyo envahis par des esprits malveillants, le joueur doit affronter des créatures étranges (hommes en costard sans visage, écolières fantomatiques, lutins en imperméables…). Cependant, cela ne se fera pas à coups de fusil à pompe ou de lance-grenades : les armes du protagoniste sont ses mains et ses pouvoirs magiques. Quand on vous dit que c’est original !

Ghostwire Tokyo n’a pas encore de date de sortie officielle mais devrait arriver sur les étals en 2021 sur PS5 et PC.