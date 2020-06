Annoncée hier, l’extension Odyssey pour Elite Dangerous offrira la possibilité de sortir de son vaisseau pour se balader. Si Elite Dangerous est compatible avec la réalité virtuelle, ce ne sera pas le cas, dans un premier temps, pour Odyssey. Les développeurs n’excluent pas d’ajouter le support plus tard. En effet, les nouvelles mécaniques de gameplay apportées par la mise à jour, nécessitent énormément de boulot pour rendre l’expérience agréable, et au niveau du “jeu de base“. D’ailleurs, dans un autre répertoire, Frontier annonce qu’il n’y aura aucun système de construction de base et que cela n’est pas prévue dans leur roadmap.