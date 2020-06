Comme vous le savez déjà, NoFrag est une association de loi 1901 qui vit grâce au soutien de ses lecteurs. Notre indépendance : c’est vous. Les dons ne suffisent pas toujours à faire vivre le site, mais heureusement vous pouvez aussi nous soutenir en réalisant des achats chez nos partenaires.

Gamesplanet :

Jusqu’à la mi-juin, notre partenaire Gamesplanet propose plusieurs vagues de promotions sur beaucoup de jeux. Ainsi, vous avez jusqu’au 15 juin pour profiter des offres concernant le catalogue de Bethesda :

Ce ne sont pas des FPS, mais ce sont quand même de bons jeux et toujours chez Gamesplanet, la saga Dark Souls est également en promotion et ce jusqu’au 8 juin 10h : Dark Souls II est en en promo à 8,99€ au lieu de 39,99€, Dark Souls III est à 8,99€ au lieu de 59,99€ et son Season Pass à 8,99€ au lieu de 29,99€.

Amazon

Amazon nous permet également de grappiller quelques euros à chacun de vos achats si vous cliquez sur l’un des liens ci-dessous. Ça tombe bien, il ne s’agit que de promotions super intéressantes et absolument nécessaires :

Passez un bon week-end !