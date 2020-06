Bien que 343 Industries travaille toujours sur Halo Infinite qui devrait sortir à la fin de l’année. Une offre d’emploi sur le site de Microsoft semble indiquer qu’un autre projet, dans l’univers du Masterchief, soit en développement toujours chez 343 Industries. Comme le souligne nos confrères de Windows Central qui ont repéré l’information, ce sera fort probablement un spin-off plus qu’un épisode principal. C’est une bonne nouvelle pour NoFrag, car Halo n’est pas forcément synonyme de FPS. On peut citer Halo: Spartan Assault, un shoot ’em up moisi pour mobile, ou encore Halo Wars, un RTS. Prions donc ensemble, mes chers frères et sœurs, pour que l’année 2021 ne soit pas synonyme d’un autre FPS Halo.