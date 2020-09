L’Oculus Quest 2 doit être présenté sous peu, à l’occasion de l’Oculus Connect qui se déroule le 16 septembre prochain. C’est sans compter sur une vidéo de présentation du nouveau casque qui vient d’être publiée accidentellement par Facebook. Bien que rapidement supprimée, magie de l’internet oblige : on la retrouve avec une simple recherche sur Youtube. Vous pouvez donc apercevoir ci-dessous de belles vidéos marketing mais qui ne renseignent pas beaucoup sur les spécificités techniques ou le prix. Néanmoins, on apprend qu’il offre “50 % de pixels en plus” soit une résolution de 2K par œil et qu’il embarque 6 Go de RAM et 256 Go de mémoire. Côté prix, si les rumeurs se confirment, ce serait 299$. Réponse dans deux jours.