Torn Banner Studios vient de publier un nouveau billet de blog annonçant de gros changements à venir pour No More Room In Hell 2 après les retours du second week‑end gratuit. L’équipe explique avoir analysé et pris en compte le retour des joueurs et détaille plusieurs modifications prévues pour la version 1.0. Le combat rapproché va encore gagner en réactivité et en intensité. Les attaques fortes et chargées seront plus rapides, les armes tranchantes infligeront davantage de dégâts et seront plus maniables. La mobilité lors des affrontements sera également améliorée grâce à un sprint plus efficace et une récupération d’endurance accélérée. L’idée est de rendre lla mêlée moins punitive et un peu plus intéressante quand on se retrouve coincé dans une horde. La mise à jour Revelation avait déjà fait un gros travail sur ces armes, et à la rédaction, nous avions trouvé le feeling global plutôt correct. Reste à espérer que cette nouvelle salve de modifications ne déséquilibre pas complètement le corps-à-corps. Les développeurs assurent que la menace des zombies restera inchangée.

La difficulté s’apprête aussi à être modifiée. Les modes Casual et Classic deviennent Beginner et Normal pour mieux orienter les nouveaux joueurs. Beginner adopte un système de respawn basé sur le temps, et les modes sans respawn voient leurs munitions réduites pour renforcer la tension. Les données du week‑end gratuit ont également montré que le mode Classic était trop dur pour la majorité des nouveaux venus, tandis que Nightmare ne produisait pas encore les pics de difficulté attendus. Les développeurs expliquent que les ajustements ont pour objectif de rendre la progression plus naturelle sans retirer la pression du permadeath lorsque le joueur choisit de s’y confronter.

L’économie jugée trop restrictive dans l’état actuel du jeu sera rééquilibrée avec une nouvelle source de revenus et des prix modifiés. L’objectif est d’éviter les situations où les joueurs sans stock de crédits se retrouvent incapables de financer leur équipement. Le studio conclut en annonçant que d’autres billets détailleront bientôt les nouveautés de la 1.0, notamment un focus sur le mode Survival, une nouvelle map, et diverses optimisations. À la rédaction, on apprécie y jouer et on organise de temps en temps des soirées via notre Discord. Si vous n’avez pas encore No More Room In Hell 2, vous pouvez le trouver sur Steam pour un peu moins de 29 €.