War Fantasy : un walking sim surréaliste sur l’embrigadement et les choix moraux

À la fin du mois dernier, nous avons découvert War Fantasy, une sorte de jeu horrifique surréaliste. Bien qu’on nous place un fusil d’assaut entre les mains, il y a fort à parier qu’il s’agisse avant tout d’un walking sim avec des choix moraux, puisque les développeurs annoncent eux-mêmes s’être inspirés de The Stanley Parable et Spec Ops: The Line.

Pour l’instant, difficile de se faire une idée, surtout avec un framerate aussi dégueulasse et une direction artistique qui fait un peu trop « asset store », mais le concept semble plutôt intéressant. En revanche, le thème semble arriver avec ses gros sabots, ce qui pourrait facilement briser l’immersion et en faire une sacrée bouse. Il faudra sans doute attendre de l’essayer pour le déterminer.

Pour l’instant, War Fantasy n’a pas de date de sortie prévue. Mais vous pouvez déjà l’ajouter à votre liste de souhaits Steam s’il vous intrigue.

Merci à Skaven pour l’info.