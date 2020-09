Dans une nouvelle note de blog, les développeurs de Beyond the Wire détaillent un petit plus le rôle du chef d’escouade. Il sera capable d’activer certains bonus pour les membres du groupe qui sont à proximité. Cela devrait, en théorie, pousser les joueurs d’une même escouade à rester et à jouer ensemble. Parmi ces bonus, on retrouvent :

Une augmentation de la vitesse de mouvement, Une augmentation de 50 % pendant 3 secondes avec un cooldown de 5 minutes.

Une augmentation de la résistance aux dégâts, Durée de 3 secondes avec un cooldown de 5 minutes.

Une réduction du coût en énergie de certaines actions, Durée de 3 secondes avec un cooldown de 5 minutes.

Une augmentation de la vitesse lors de la charge à la baïonnette, Durée de 3 secondes avec un cooldown de 5 minutes.



Il n’est pas possible d’utiliser plusieurs capacités en même temps. Pour rappel, Beyond the Wire est un FPS qui se déroule pendant la Première Guerre mondiale et qui doit sortir cette année en accès anticipé.