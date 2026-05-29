Les playtests d’Hell Let Loose: Vietnam ont commencé, et on trouve ça bien

Alors qu’Hell Let Loose: Vietnam est prévu pour le 18 juin prochain, les développeurs ont lancé ce vendredi une phase de playtests qui durera tout le week-end. Comme certains émettaient des doutes sur la capacité d’Expression Games à proposer un jeu déjà terminé, c’est l’occasion de voir par soi-même l’état du projet à trois semaines de la sortie.

On est donc allé faire un tour dans la jungle vietnamienne, pour constater que ce nouvel opus n’est pas si différent du précédent. Certes, l’environnement n’a rien à voir, et le mode de jeu disponible n’affiche pas de tickets, mais le reste ressemble beaucoup, et si vous avez déjà joué à quelques parties d’Hell Let Loose, vous ne serez pas perdus. Côté visuel, c’est très beau, et on n’a pas constaté de filtre jaune pisse exagéré : il est probable que les développeurs aient déjà réglé ce point. D’autre part, les performances semblent acceptables sur les machines de bourrin, puisqu’on tournait autour des 130 FPS en 4K, tout à fond, lumen au max, avec framegen et DLSS qualité sur un couple Ryzen 7 7800X3D et RTX 4090. À confirmer sur des PC un peu moins obscènes en baissant quelques options. Du côté du plaisir de jeu, même avec des gens au hasard qui ne communiquent pas trop, ça marche plutôt bien. Les armes ont un très bon feeling, et on s’amuse bien. Évidemment, ce n’est pas avec deux matchs seulement (un de chaque côté) qu’on peut réellement juger la solidité du jeu, notamment sur l’aspect équilibrage, mais Hell Let Loose: Vietnam nous a paru vraiment bon pendant ces quelques heures. On aura l’occasion de tester un peu plus en profondeur pendant le week-end, alors si vous avez envie de jouer avec nous, scrutez le Discord de NoFrag.

Vous pouvez dès maintenant rejoindre les playtests d’Hell Let Loose: Vietnam en vous rendant sur la page Steam du jeu. Et si vous êtes convaincus, vous pouvez toujours l’ajouter à votre liste de souhaits sur Steam ou Epic Games Store en attendant sa sortie, prévue le 18 juin prochain.