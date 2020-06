Observer System Redux, le remaster du FPEx cyberpunk sorti en 2017, s’est dévoilé dans une nouvelle vidéo de gameplay à l’occasion de l’événement Summer of Gaming. On peut y voir un comparatif avec le jeu original au début de la vidéo :

Cette version proposera, bien sûr, des visuels améliorés : textures 4K, modèles et animations de meilleure qualité, effets de particules et gestion de la lumière perfectionnés, intégration du HDR et du Ray-Tracing… Observer System Redux se dotera également de nouveaux segments de scénario sous la forme de quêtes secondaires ainsi que de quelques changements de gameplay.

Observer System Redux sortira fin 2020 sur PS5 et Xbox Series X. On imagine qu’il en ira de même pour une éventuelle version PC, non-mentionnée à l’heure actuelle.