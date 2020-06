Infinity Ward a dévoilé le contenu de la mise à jour accompagnant l’arrivée de la saison 4 de Call of Duty: Modern Warfare. Attention, ce gros morceau pèse près de 46 Go sur PC (et 84 Go sur Xbox, haha !), j’espère que vous avez la fibre.

En premier lieu, des défis de maîtrise ont été ajoutés pour les armes. Débloquer une skin en or pour une arme permettra de faire apparaître huit défis. Chacun d’eux vous récompensera par un cosmétique.

Concernant le mode Warzone, des événements aléatoires de mi-partie auront désormais lieu. Pour l’instant, trois types d’événements peuvent se dérouler : Jailbreak, Fire Sale et Supply Chopper. Le premier renvoie en jeu toutes les personnes se trouvant dans le Goulag ou en spectateur, tandis que Fire Sale offrira d’énormes promo dans les stations d’achat et que Supply Chopper enverra un hélico bardé de loot survoler la map. Aux joueurs de le détruire, quitte à attirer tous les autres… Évidemment, un seul événement sur les trois pourra avoir lieu par partie.

Toujours en Warzone, un nouveau contrat a été intégré : la mission de contrebande. Accomplir n’importe quel contrat pourra faire apparaître une valise de contrebande sur la carte. Il faudra alors la récupérer et l’amener à un point d’extraction. Il est possible de la piller sur le cadavre d’un joueur pour remplir soi-même le contrat, alors attention aux embuscades…

Enfin, un mode inédit est arrivé dans la playlist, le Warzone Rumble. Celui-ci oppose deux équipes de 50 joueurs sur Verdansk. Équipements personnalisés, véhicules et respawn rapide sont de la partie.

Pour le multijoueur classique, trois nouvelles maps sont désormais inclues dans le roster : Barakett Promenade en Ground War, Trench en Escarmouche et Scrapyard (issue de Modern Warfare 2) pour le 6vs6.

Bien sûr, le patch apporte tout un tas de modifications mineures que vous pouvez retrouver dans le changelog.