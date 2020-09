Si vous êtes un [email protected], Nvidia Broadcast est disponible depuis quelques jours. Il renferme une suite de fonctionnalité pour vous permettre de devenir un influenceur de qualité. On y retrouve RTX Voice, qui était déjà disponible depuis avril en bêta, et qui permet très efficacement de supprimer les bruits de fond lorsque vous parlez. Fini d’entendre votre clavier mécanique ou votre maman qui passe l’aspirateur. À cela vient se rajouter des options pour votre webcam : supprimer automatiquement votre background sans avoir besoin d’un fond vert ou encore le remplacer par autre chose façon Zoom. Là aussi, ça fonctionne bien. Pour profiter d’Nvidia Broadcast, il vous faudra bien évidemment posséder une carte RTX et installer les derniers drivers. Vous pouvez découvrir un aperçu sur la vidéo de présentation d’Nvidia ci-dessous.

Et aussi, voici une sélection de fond pour votre webcam :