13 ans après sa sortie en 2007, Crysis reste encore pour beaucoup très rattaché à l’idée de claque graphique. Côté gameplay en revanche, les avis divergent. La faute à des mécaniques déjà classiques pour l’époque, même si pas mauvaises. Et surtout une longueur qui en a dégouté beaucoup. Alors quand Crytek, qui n’a jamais vraiment réitéré ce succès, a annoncé un remaster il y a quelques mois, les joueurs étaient pour la plupart assez dubitatifs. D’autant plus que les premières images diffusées faisaient pâle figure par rapport à des mods amateurs, voire semblaient dénaturer le titre original. Suite à ces retours, Crytek repousse la sortie de quelques semaines et nous voici aujourd’hui avec Crysis Remastered.

Inutile de réaliser un test classique tant le titre repose essentiellement sur une amélioration graphique. Vous désactiverez sans doute la seule nouveauté côté gameplay, une refonte du maniement de la combinaison. Au lieu de choisir dans un menu radial, les différentes combinaisons peuvent aussi se choisir via les touches du clavier. Si cela peut paraitre une bonne idée sur le papier, ça se concrétise par un mode vitesse activé par défaut. Donc, dès que vous sprintez, vous dépensez de l’énergie. Vous reviendrez bien vite au mode classique.

Graphiquement, après avoir relancé l’original dans la foulée pour comparer, l’amélioration est évidente et indéniable. Des textures beaucoup plus fines, des effets de lumières magnifiques, la distance d’affichage impressionnante, etc. Comme d’habitude, le ray tracing n’est pas flagrant même si on remarque quelques jolis rayons de soleils, des réflexions plus naturelles sur l’eau, les vitres, etc. À noter que ce ray tracing est à la fois hardware et software et ne nécessite donc pas forcément une carte RTX pour en profiter.

On regrette cela dit que d’autres fonctionnalités n’aient pas été implémentées, par exemple sur la physique de la végétation. On pourrait aussi discuter de l’optimisation du titre qui peine à maintenir les 60 FPS en 2K sur un i9, une 2080ti et 32GO de RAM avec les paramètres réglés sur élevés. En très élevés, on plafonne à 40FPS avec de régulières chutes d’images par seconde. Surtout, d’autres titres sortis récemment ou non restent toujours plus frappants visuellement et ce remaster ne marquera vraisemblablement pas autant les esprits que son ainé. Ah, et on ne peut pas régler le FOV non plus.

Et parce qu’une vidéo vaudra mieux qu’un long discours voici deux extraits : le premier avec les réglages sur élevés et la seconde sur très élevés.

Conclusion



13 ans après l’original, à qui s’adresse ce Crysis Remastered ? Pour 30€, ceux qui n’ont jamais joué à celui de 2007 pourront y trouver un FPS en monde ouvert vraiment pas mauvais, suite spirituelle évidente à Far Cry 2004. Ceux qui ont adoré l’original redécouvriront le titre dans de très bonnes conditions, adapté au matériel actuel (2k, 4k et même 8k !). Crysis Remastered ne sera pas en revanche le nouveau maitre étalon graphique.

Crysis Remastered est disponible en exclusivité sur l’Epic Games Store contre 29,99€. Test réalisé à partir d’une version éditeur.