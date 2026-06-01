Marathon : le grand départ de la saison 2 fixé au 2 juin

Alors qu’une page se tourne du coté de Destiny 2, Bungie dévoile la nouvelle saison de Marathon par le biais d’un trailer, alors qu’elle démarre le 2 juin avec en plus, une semaine gratuite dès sa sortie. Baptisée Nightfall, cette deuxième saison plonge l’extraction shooter dans une ambiance beaucoup plus sombre et poisseuse.

Cette deuxième saison sera l’occasion de découvrir Night Marsh. Un rework de Dire Marsh, la map du marais que les joueurs arpentent déjà, mais cette fois-ci de nuit avec un gros changement d’ambiance. Dans leur vidéo de présentation, les développeurs résument d’ailleurs parfaitement l’intention derrière ce choix : « Our goal with Night Marsh was to break the players’ usual visual landmarks. In the dark, sound becomes your primary source of information, and every blind spot must be approached with the certainty that someone — or something — is watching you ». L’occasion pour Bungie d’introduire de nouveaux gadgets comme des grenades qui illuminent le décor à l’impact, ou encore les lunettes de visée nocturne pour réussir à naviguer dans le noir complet. Du côté des armes, la mise à jour intègre le pistolet-mitrailleur KKV-9SD. Doté d’un suppresseur intégré et d’une cadence de tir de 1 200 munitions par minute, son nom rappellera de sacrés souvenirs aux vétérans de la franchise. Les SMG et les Shotguns ont d’ailleurs reçu un ajustement qui vise directement à accélérer le TTK lors des affrontements à très courte portée. Ce nouveau PM s’impose d’ailleurs comme une excellente option pour contrer les stratégies au fusil à pompe qui saturaient la saison 1.

Cette Saison 2 marque également l’arrivée d’une toute nouvelle classe de personnage appelée Sentinelle. Entièrement pensée pour le contrôle de zone, sa compétence principale déploie une plateforme laser automatique qui identifie et détruit les grenades et missiles ennemis, tout en améliorant le maniement d’arme de tous vos équipiers. Cette classe peut également déployer une mine de proximité qui immobilise les ennemis ainsi qu’un radar qui affichera les cibles en mouvement proches de vous. Cette saison intègrera de nombreux correctifs et améliorations techniques mais aussi divers ajustements et un nouveau passe de combat.

À noter qu’un wipe aura lieu au lancement. Si vous voulez en savoir un peu plus sur ce qui reste et ce qui disparait, une liste complète est disponible juste ici. La saison 2 débutera le 2 juin et s’accompagnera d’une semaine d’accès ouvert jusqu’au 9 juin sur Steam. L’événement sera aussi accessible sur console, un bon moyen d’avoir des cibles gratuites, malgré leur auto-aim.

Si vous voulez en savoir plus sur les parties techniques et les différents équilibrages, vous pouvez aller jeter un coup d’œil ici et là. En attendant, si Marathon vous intéresse, vous pouvez le retrouver chez notre partenaire Gamesplanet en promo à –10 %, soit 36 €.

Merci à Komarzer.