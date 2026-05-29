Dans un trailer publié la semaine dernière, Saber Interactive a rappelé que Clive Barker’s Hellraiser: Revival était toujours en cours de développement. Et quoi de mieux qu’un peu de gore pour vendre leur projet de FPS horrifique ultraviolent et lubrique ? Pour éviter de faire bannir leur chaîne YouTube, ils ont ajouté des effets pour cacher les trois quarts des images intéressantes, tout en limitant l’accès aux utilisateurs connectés à la plateforme. Heureusement, ils proposent aussi sur leur site officiel une version non censurée – et sans aucune protection – hébergée chez Vimeo. Bon, éloignez tout de même les enfants, ça éclabousse un peu.

C’est évidemment très exagéré, mais le gameplay pourrait avoir un certain charme. Le feeling semble plutôt viscéral, ce qui semble parfaitement adapté à l’univers délicatement poétique de Hellraiser.

Pour le moment, les développeurs n’ont toujours pas donné plus de précisions sur la date de sortie, on sait juste que Clive Barker’s Hellraiser: Revival est prévu pour cette année. En attendant d’en savoir plus, vous pouvez toujours l’ajouter à votre liste de souhaits Steam.