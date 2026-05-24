Le 21 mai dernier, Bungie a publié un long article sur son site officiel pour annoncer que la dernière mise à jour de Destiny 2 arrivera le 9 juin prochain. Les serveurs seront évidemment toujours accessibles, mais il n’y aura plus de nouveau contenu. C’est donc la fin d’une aventure d’une douzaine d’années, entamée avec un titre réservé à la PlayStation. Pour le moment, Destiny 3 ne serait pas encore sorti des cartons, donc on ne devrait pas le voir arriver tout de suite. On croise les doigts. Apparemment, Sony préférerait se focaliser sur Marathon, qui vient pourtant de passer sous son copain en termes de fréquentation, ce qui est d’autant plus dramatique si les chiffres de 70 % de joueurs PC contre 30 % de joueurs console sont toujours d’actualité. Sous le post Steam de l’annonce, les commentateurs sont partagés. Si certains rendent leur hommage à Bungie, une majorité ironise sur la situation en rappelant pourquoi le jeu s’est cassé la gueule selon eux.

Le lendemain, le journaliste Jason Schreier révélait que la fin du développement de contenu pour Destiny 2 allait s’accompagner d’une nouvelle vague de départs. D’après leurs sources, il s’agirait d’un « nombre important de licenciements », ce qui n’est pas franchement étonnant, quand on sait que les coûts opérationnels du studio sont très élevés (localisation, ancienneté des devs…). Le reste de l’équipe devrait être recyclé sur Marathon ou travailler sur l’ébauche de futurs titres.

Quoi qu’il en soit, l’ultime mise à jour pour Destiny 2 sera déployée le 9 juin prochain et devrait être gratuite, si on a bien compris. On ne va pas vous mentir, on peine à comprendre une ligne sur deux dans la description du contenu qui sera ajouté, alors on vous laisse lire tout seuls. Destiny 2 est toujours disponible en free-to-play sur Steam et l’Epic Games Store.