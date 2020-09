L’extension Peril of Gorgon est disponible pour The Outer Worlds

Annoncé lors du Xbox Games Showcase le 23 juillet dernier, l’extension Peril on Gorgon pour le jeu The Outer Worlds sort aujourd’hui. Après les quatorze minutes de gameplay dévoilées il y a quelques jours, une nouvelle bande-annonce visible ci-dessous accompagne la sortie de cette extension.

Dans Peril on Gorgon, l’histoire vous enverra sur l’astéroïde Gorgone afin de résoudre le plus gros mystère de la galaxie. Mais comme ont pu le dire nounoursss et Rutabaga, l’extension ne propose que du more of the same : de nouveaux environnements, de nouvelles armes, de nouvelles compétences et beaucoup de dialogues. Peril on Gorgon est disponible à l’achat sur l’Epic Games Stores ou le Microsoft Store au prix de 14,99€. Pour rappel, The Outer Worlds sera aussi disponible sur Steam dès le mois d’octobre et possède déjà sa propre page.