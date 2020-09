Toujours prévu pour sortir le 9 septembre prochain pour la modique somme de 15€, Peril on Gorgon, le premier DLC de The Outer Worlds, s’offre 14 minutes de gameplay chez nos confrères d’IGN. La vidéo, visible ci-dessous, confirme plus ou moins à quoi s’attendre : du more of the same avec beaucoup de dialogues dans de nouveaux environnements.