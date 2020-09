La mise à jour Vaults of the Ancients est disponible sur Sea of Thieves

Nous vous en parlions il y a quelques jours, la mise à jour Vaults of the Ancients est maintenant disponible sur Sea of Thieves. Comme prévus, les chiens sont désormais de la partie. Ils sont disponibles via l’emporium avec en plus, quelques emotes et skins. C’est l’heure de cracher votre fric ! Cette mise à jour sera l’occasion de découvrir de nouveaux voyages pour les collectionneurs d’or comme le montre la vidéo ci-dessous. De grandes richesses vous attendent, mais aussi de grands périls.

Accompagnant cette mise à jour, quelques corrections de bugs et améliorations diverses sont aussi au rendez-vous. Je vous invite à découvrir le patch note complet sur le site officiel du jeu afin de prendre connaissance de tout cela.