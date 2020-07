Ubisoft vient de déployer une nouvelle mise à jour sur les serveurs de test de Rainbow Six: Siege. Au programme, des équilibrages pour Gridlock, Oryx et Fuze. Pour rappel, la branche live vient de recevoir la mise à jour Y5S2.2 qui permet de report plus facilement ses partenaires de jeu. Bref, pour ce qui est des serveurs de test :

Gridlock : Diminution du temps de déploiement de son gadget de 13 à 9 secondes, Diminution du temps de déploiement des gadgets au niveau individuel de 0.7 à 0.45 secondes.

Oryx : Le dash à travers un mur simple ne vide plus complètement la charge, Augmentation du temps de récupération du dash de 8 à 12 secondes, Après un dash, le temps de récupération est de 0.5 secondes quelque soit le mur.

Fuze : Il gagne une charge supplémentaire (4 au lieu de 3).



Dorénavant, si le gadget de Nomad vous pousse contre un mur vous recevrez 5 de dégâts avec un feedback visuel à la manière d’Onyx.