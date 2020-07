Nos confrères de chez VG247 l’indiquaient il y a un peu plus d’un mois, l’alpha du prochain Call of Duty était apparue sur le PlayStation Store avec “Red Door” comme nom de code. Le build aperçu à ce moment semblait indiquer le retour du mode zombie. Aujourd’hui, c’est sur le Microsoft Store que le nom de code “Red Door” refait surface. Outre le fait qu’Activision apparaît comme éditeur sur la page du Microsoft Store, un court résumé s’y trouve aussi :

“Il y a plus d’une vérité. Si vous cherchez des réponses, soyez prêt à tout remettre en question et acceptez que rien ne sera plus jamais pareil. La porte rouge vous attend, oserez-vous la franchir ?”