Ubisoft vient de mettre à jour la liste des modifications prévues pour Rainbow Six: Siege. Alors que la nouvelle saison, Steel Wave, est disponible depuis une dizaine de jour, le premier patch (Y5S2.1) devrait apporter des changements sur Melusi, Ace et Hibana. La première devrait voir la zone d’effet de son gadget réduite. Pour les deux autres, elles ne seront plus capables de détruire les gadgets de Bandit en plaçant leur charge au sol. Le même patch devrait aussi apporter la possibilité d’annuler un match au début, si les conditions ne sont pas idéales, par exemple, lorsqu’un joueur manque à l’appel.

Un peu plus tard, lors de la saison 3, il devrait y avoir avoir une refonte du système de notification in-game ainsi que des changements côté audio. Vous pouvez voir ce qui est dans les cartons à cette adresse.