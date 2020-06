Hot Dogs, Horseshoes & Hand Grenades vient de recevoir sa mise à jour numéro 90. Au programme, 8 nouvelles armes. Ce sont principalement des pistolets et des fusils à pompe. Elles sont toutes visibles sur la vidéo ci-dessous, mais voici la liste pour les curieux : KSG Shotgun, P6Twelve, VT13 Shorty, T14 Custom, M2 Tactical, M2 3-gun, G11 Tacmod et Compound Pistol. De quoi vous amuser et exploser de la saucisse. Pour le reste, ce sont surtout quelques bugs en moins que vous pouvez découvrir sur le changelog.