The Long Dark vient d’annoncer qu’un événement temporaire intitulé Winter’s Embrace se déroulera du 29 juin au 31 juillet. Pour l’instant, aucun détail n’est communiqué sur le contenu de la mise à jour. Néanmoins, les développeurs précisent que la survie sera encore plus difficile que d’habitude, avec des températures à la baisse. Des récompenses seront disponibles pour les plus courageux, et de nouvelles features et objets sont prévus. Cette news sera mise à jour avec le changelog une fois qu’il sera disponible. Le jeu est actuellement à -75% sur Steam.