C’est maintenant officiel et confirmé par l’équipe de développement de Squad : la version 1.0 arrive le 23 septembre prochain. En plus de Fallujah, la nouvelle carte, et l’Eastern Alliance comme nouvelle faction, ce sont aussi (enfin) les serveurs à 100 joueurs qui seront disponibles. Pour rappel, Squad augmentera aussi son prix dès le 7 octobre prochain. Si vous comptez acheter le titre, attendez un peu : il sera à -25% à partir du 23 septembre. La route fut longue pour le FPS tactique d’Offworld Industries, puisqu’il était en accès anticipé depuis décembre 2015. Notez que ce n’est pas synonyme de finalité, puisque que de nombreuses nouveautés sont prévues pour octobre, décembre et 2021. Toujours gratuitement.