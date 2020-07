Alors que le bêta 20 de Squad est disponible depuis le 29 juin, les développeurs viennent aujourd’hui de publier une nouvelle roadmap pour les mois à venir. La bêta 21 devrait arriver fin juillet avec 3 nouveaux véhicules, une nouvelle arme et quelques changements dans le gameplay comme un ajustement de la vitesse de l’infanterie.

Fin août devrait débarquer ensuite la bêta 22 avec une nouvelle carte, Fallujah, et une faction, Middle Eastern Alliance ou MEA. Là aussi, quelques améliorations côté gameplay : hélicoptères, mécaniques de capture…

En septembre/octobre arriveront aussi d’autres mises à jour. Elles apporteront leurs lots d’armes et véhicules pour les insurgés ainsi qu’une refonte du système de dégâts sur les véhicules. Une nouvelle faction, les forces australiennes, seront aussi de la partie avec 3 nouveaux véhicules et une carte : Op Anvil.

Enfin, en décembre, pour fêter les 5 ans du titre, des véhicules amphibiens feront leur apparition avec aussi une nouvelle faction (USMC) et une nouvelle carte, Black Coast. Enfin, à plus long terme (2021), d’autres factions et cartes sont prévues.