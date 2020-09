Activision vient de dévoiler les dates pour la bêta PC de Call of Duty: Black Ops Cold War, ce sera du 15 au 19 octobre. Attention, elle sera ouverte à tous seulement du 17 au 19 octobre. Les joueurs qui ont précommandé le jeu pourront y avoir accès dès le 15 octobre. Alors si vous avez envie de jouer à la bêta du prochain Call of Duty et de soutenir NoFrag, il ne vous reste plus qu’à précommander le jeu chez notre partenaire Gamesplanet.