Si vous ne possédez toujours par l’excellent Squad, il est peut-être temps de craquer avant le 7 octobre prochain, date à laquelle son prix augmentera de 39,99$ à 49,99$. On devrait donc s’approcher des 50€. En plus, du 23 au 28 septembre, le jeu sera à -25% pour fêter la prochaine mise à jour. Cette augmentation de prix intervient à l’approche de la sortie (plus ou moins proche) du titre d’accès anticipé. Pour rappel, la bêta 22 devrait donc débarquer le 23 septembre prochain, apportant avec elle une nouvelle carte, Fallujah, une nouvelle faction et d’autres améliorations visibles ci-dessous :