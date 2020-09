Annoncé en juin dernier, Operation: Harsh Doorstop est un des deux FPS développés par Drakeling Labs et édités Microprose. On pourrait simplement le décrire comme un Squad-like, puisqu’il se présente comme un FPS tactique à grande échelle qui opposera forces soviétiques et OTAN en Afghanistan. Les développeurs viennent de publier aujourd’hui le premier devblog, histoire de donner quelques nouvelles. Ils rappellent que le titre sera free-to-play, sans aucune micro-transaction, tourne sur l’Unreal Engine 4 et qu’ils est la pour donner un vent de fraîcheur dans le monde des FPS tactiques/milsim. Vu la gueule du premier trailer, c’est pas gagné les gars. Vous pouvez donc apercevoir quelques images d’armes, d’animations, de textures mais aussi de cartes. Beaucoup de blabla pour expliquer comment ce sera super trop bien, trop beau et trop cool. Bref, du marketing de bas niveau alors que le studio, Drakeling Labs, n’a jamais rien fait sauf des mods pour BF1942 ou GTA V. Une page Steam est d’ores et déjà disponible sans indiquer de date de sortie.