On ne parle plus vraiment d’Hitman, puisque c’est un TPS, mais IO Interactive vient de publier un trailer pour annoncer que la trilogie sera jouable entièrement en VR, à la sortie d’Hitman 3, en janvier 2021. Malheureusement, cela semble exclusif à la Playstation et son casque, le PSVR… Quelle misère. Aucune indication pour nos PCs. On espère tout de même que ce n’est pas une exclusivité, car cela nous permettra de reparler d’Hitman sur NoFrag. Et il est bien évidemment hors de question d’acheter une PS5 à la rédaction.