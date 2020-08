Vous vous souvenez de Stride VR ? Je vous en parlait il y a quelques mois. C’est un jeu de parkour en réalité virtuelle qui n’est pas sans rappeler Mirror’s Edge. Le jeu doit toujours sortir ce mois-ci en accès anticipé sur Steam. On ne connaît pas encore exactement la date, mais les développeurs viennent d’envoyer un communiqué de presse pour détailler ce qui sera disponible. Déjà, il n’y aura pas de mode histoire à la sortie mais seulement 1 mode de jeu parmi les 3 suivants (sans savoir lequel) : Endless, Arena et Time Chase. Le premier sera du parkour dans un niveau infini généré de manière procédurale. Le second, orienté action, permettra d’affronter des vagues d’ennemis en arène. Le dernier, orienté pour les fans de speedrun, vous demandera de finir un niveau le plus rapidement possible. Le mode histoire lui, sera disponible beaucoup plus tard. Enfin, ils annoncent qu’à plus long terme, le jeu devrait être disponible sur Quest et PSVR.