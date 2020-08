Présenté en mars dernier, Beyond The Wire est un FPS qui se déroule pendant la Première Guerre mondiale. Il fait partie de l’écurie d’Offworld Industries, qui édite Squad et Post Scriptum. Contrairement aux deux précédents, il se veut un peu moins simulation. Néanmoins, il devrait offrir des affrontements de 50vs50 dans un cadre historique réaliste. Actuellement en alpha fermée, il devrait sortir cette année en accès anticipé sur Steam. Ils donnent quelques nouvelles aujourd’hui en présentant Argonne, une carte qui sera disponible dès la sortie. Vous pouvez la découvrir sur la vidéo ci-dessous, et en images à cette adresse. Bien qu’elle soit inspiré d’une bataille historique, ils précisent qu’elle ne sera pas entièrement fidèle pour des raisons de gameplay. Avec Argonne, ils espèrent permettre aux joueurs de s’affronter sur divers terrain : de la forêt dense aux tranchées en passant par le no man’s land.