Après quelques temps sur les serveurs de test, la mise à jour 1.4.1 d’Hunt Showdown est disponible pour toutes et tous depuis aujourd’hui. Elle apporte principalement une feature réclamée depuis longtemps : le dual wielding. Vous pouvez donc maintenant vous la jouer encore plus cow-boy. Attention, cela ne fonctionne qu’avec une arme identique. Notez d’ailleurs que cela est disponible dès le niveau 1 et ne nécessite aucun trait particulier. Sinon, un mode Trial fait son entrée pour ceux qui préfèrent tuer des bots plutôt que de vrais joueurs. Il vous permettra d’accomplir divers défis en PvE pour débloquer des récompenses ainsi que d’explorer tranquillement le carte. Enfin, vous avez l’habitude : de nouveaux trucs légendaires bling-bling. Le changelog complet est visible à cette adresse.

Pour information, voici la liste des armes compatibles avec le Dual Wielding :