id Software vient de publier une première mise à jour pour Doom Eternal. En plus d’apporter un anti-cheat pour le mode multijoueur, elle ajoute des Empowered Demons. Le principe est simple, si vous mourrez dans la campagne solo, le démon qui vient de vous ridiculiser reçoit un buff avant d’être transporté dans la partie d’un autre joueur. Tuer un Empowered Demons est synonyme de plus d’expériences, de munitions et de vie. Vous pouvez bien évidemment désactiver cette option. Pour le reste : un nouveau système de progression, des skins et quelques équilibrages pour le mode solo et multijoueur. Les détails sont visibles à cette adresse.