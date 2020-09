La prochaine mise à jour pour Sea of Thieves, celle avec des chiens dedans, arrivera le 9 septembre prochain et se nommera “Vaults of The Ancients”. L’information provient du Twitter officiel du jeu. Mis à part le fait que de nouveaux voyages seront disponibles pour les collectionneurs d’or ou encore que de nouveaux vaisseaux fantômes seront ajoutés, on ne sait pour l’instant pas grand chose du contenu prévu avec cette mise à jour. Mais je suis certain que de nouveaux cosmétiques payants seront disponibles via l’emporium, ne vous inquiétez pas.

The next free Sea of Thieves update, Vaults of the Ancients, arrives September 9th. 🪙 ⏳ pic.twitter.com/TKk50RKWSQ — Sea of Thieves (@SeaOfThieves) September 3, 2020