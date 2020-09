Ultrakill est disponible depuis aujourd’hui sur Steam contre 13€. Pour rappel, Ultrakill est une sorte de mélange entre Devil May Cry et Quake. Vous aviez même eu l’occasion d’essayer une démo (toujours disponible d’ailleurs) en juin dernier. Pour vous rafraîchir la mémoire, vous pouvez une vidéo de gameplay ci-dessous qui illustre parfaitement le côté beat’em up avec son système de combo et scoring. Ultrakill est édité par New Blood Interactive. Un test devrait arriver dans les jours à venir sur NoFrag.