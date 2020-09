Oui, vous avez bien lu. Halo Infinite, désormais prévu pour 2021, n’est pas encore sorti, mais propose déjà un bonus double XP. Et cela via un partenariat avec Monster Energy. Vous savez, la boisson énergisante qui ne contient PAS de sperme de taureau (c’est seulement du faux). Logique ou pas, le coup de communication doit probablement être rentable. Après tout, qui ne rêve pas de détruire son foie tout en gagnant des choses totalement inutiles comme ce filtre Snapchat ?

Superbe non ? Mais cela ne vous parle probablement pas, boomer que vous êtes. Il n’empêche que, aussi inutile que cela puisse être, ces filtres vous permettront d’obtenir des cosmétiques exclusifs en jeu. Ces derniers sont visibles ci-dessous. Pour se faire, il vous faudra découvrir les trois filtres différents, il y en aura un nouveau chaque mois le temps de la promotion.

Bref, pour obtenir un code qui vous offrira un bonus double XP dans Halo Infinite, il faudra que vous achetiez une cannette de Monster Energy. Chaque cannette possède un code unique de 30 minutes de bonus double XP, cumulable jusqu’à 60 heures. Ça fait cher le bonus au final. Mais afin que cela attire tout de même le pigeon, chaque code vous permettra d’avoir une chance de gagner des prix incroyables comme une expérience zéro gravité à Paris (on vous offre même le trajet, l’hôtel et 1000$ en plus) ou la toute nouvelle Xbox Series X. Cette offre est déjà disponible aux États-Unis et au Canada. Elle débutera le 10 septembre au Mexique et le 1er octobre dans trente pays, pour à chaque fois finir au 31 décembre. L’Europe faisant parti de l’offre, attendez-vous à voir des cannettes ornés du Master Chief dans vos rayons. Et si jamais vous obtenez un code d’une façon ou d’une autre (on ne vous jugera pas trop sévèrement, enfin si, probablement), la marche à suivre pour son activation est décrite ici.