L’équipe de Sea of Thieves a profité de la Gamescom pour partager quelques détails sur l’avenir du jeu. La grosse nouvelle qui excite la communauté comme des chiennes en chaleur, c’est justement l’arrivé des canidés en jeu. Ils sont visibles sur la vidéo de présentation ci-dessous. La mise à jour devrait débarquer en septembre et s’accompagnera aussi de nouveaux voyages pour les collectionneurs d’or ainsi que de nouveaux vaisseaux fantômes. Plus de détails seront dévoilés le mois prochain.