Le développement de l’épisode 2 de Fallen Aces avance lentement mais sûrement

Il y a deux semaines, Trey Powell et Jason Bond, les devs derrière le rétro-FPS en accès anticipé Fallen Aces, ont publié un billet de blog Steam pour donner des nouvelles sur l’avancée du développement de l’épisode 2. Sans surprise, ça prend du temps, mais ces derniers nous donnent un aperçu sur le contenu à venir : des niveaux plus grand, de nouvelles armes (à feu et au corps-à-corps), de nouveaux ennemis (Shorty et Shotty), de nouvelles musiques, des interactions avec certains PNJ (par exemple, la police) et des cinématiques. Également, vous pourrez conduire le véhicule Meredith et être épaulés par Delia à qui vous pourrez donner des directives. Et si vous ne savez toujours pas quoi faire en attendant patiemment la sortie de cet épisode, le studio vous rappelle que vous pouvez toujours vous rabattre sur les cartes communautaires via le Steam Workshop.

À la rédac, on a aussi hâte de pouvoir y jouer et si l’épisode 2 est tout aussi qualitatif que l’épisode précédent, ça vaut bien le coup d’attendre un peu plus. Si vous êtes intéressés par un bon polar avec une direction artistique empruntée aux comics, vous pouvez vous procurer l’accès anticipé de Fallen Aces pour environ 15 € sur Steam.