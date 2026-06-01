WARDOGS nous chauffe encore avec ses gros joujous

Alors que les playtests fermés vont bientôt commencer, BULKHEAD partage une nouvelle vidéo pour parler de WARDOGS, leur vision du King of the Hill. Et comme pour les précédentes, on a l’impression qu’ils ont parfaitement ciblé ce que veulent entendre les joueurs. Quelques développeurs détaillent notamment leur style de jeu ainsi que leur classe de prédilection, montrant en pratique les différentes possibilités. Un peu à la manière d’un jeu tactique à la Arma, Squad ou Hell Let Loose, il y aura des spécialistes de la logistique, tandis que d’autres s’occuperont de la reconnaissance ou de l’assaut. L’équipe insiste à plusieurs reprise sur leur volonté de proposer un jeu réaliste et crédible, ce qui le distingue a priori d’un Battlefield. Outre un petit tour en hélicoptère avec des pilotes professionnels pour élaborer un modèle de vol réaliste, mais tout de même accessible au plus grand nombre, ils ont fait quelques excursions au stand de tir pour capturer les animations de maniement et enregistrer les sons des armes.

À première vue, le feeling général a l’air vraiment réussi. D’autre part, les différents calibres provoqueront des effets de suppression proportionnels à leur puissance de feu, et là encore, ça paraît particulièrement sympa. On espère juste qu’on ne sera pas trop obligés de grinder avec des flingues de merde pendant des heures avant de commencer à s’amuser avec de plus gros jouets. La partie économie semble particulièrement importante dans l’esprit des devs, et si ce n’est pas bien équilibré, on pourrait se retrouver avec un système qui ne serve qu’à brider l’expérience pour le commun des mortels.

Comme on vous disait en introduction, des playtests vont commencer dès demain. Malheureusement, personne à la rédaction n’a reçu de clef. Néanmoins, il est possible que quelques informations fuitent jusqu’à nos oreilles, pour savoir si ce WARDOGS est aussi bien parti qu’on se l’imagine. En attendant d’avoir plus d’infos, vous pouvez toujours ajouter le jeu à votre liste de souhaits depuis sa page Steam.